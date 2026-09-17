بيانات أولية لتتبع السفن: انخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 3 أمس

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم، أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام عند نحو 17 سفينة.



وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.