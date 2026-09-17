الحوثيون يتحدثون عن مقتل شخص واستهداف أبراج اتصالات في غارات سعودية

أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي

أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي

بعد تهديد ترامب... الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الشراكة مع كندا "غير موجهة ضد أحد"