بعد تهديد ترامب... الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الشراكة مع كندا "غير موجهة ضد أحد"

أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها "خطة عدائية".وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل: "إن مقترح تعزيز شراكتنا مع كندا غير موجه ضد أحد".