إردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في إطار انتخابات مبكرة

كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يُرجح إجراؤها في نيسان 2028، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الخميس.



ونقلت قناة "إن تي في" الخاصة وصحيفة "جمهورييت" عن محمد أوجوم قوله "إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 نيسان 2028"، بدلا من موعدها الدستوري في أيار من ذلك العام.