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ايرلندا تقاطع النسخة المقبلة من "يوروفيجن" للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أخبار دولية
2026-09-17 | 07:57
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ايرلندا تقاطع النسخة المقبلة من &quot;يوروفيجن&quot; للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل
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ايرلندا تقاطع النسخة المقبلة من "يوروفيجن" للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة البث العام الأيرلندية (RTE) أن ايرلندا لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية العام المقبل ولن تبثها للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل، وذلك على خلفية الوضع في غزة.

واعتبرت الهيئة في بيان أن "مشاركة ايرلندا لا يمكن تبريرها في ظل الخسائر البشرية المروعة والمستمرة في غزة، والأزمة الإنسانية السائدة هناك والتي تواصل تعريض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر"، مضيفة أنها لن تبث أيضا الحدث الذي تستضيفه مدينة بورغاس البلغارية في أيار 2027.

وتنضم ايرلندا بذلك إلى هولندا في الامتناع عن المشاركة في هذا الحدث الموسيقي الأكثر مشاهدة حول العالم، والذي شهد سلسلة من المقاطعات والجدليات في السنوات الأخيرة.
 

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