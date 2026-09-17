مصادر إيرانية: الصين طلبت سرا من طهران كبح الحوثيين بعد مناشدة سعودية

أعلنت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة أن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة الحوثي اليمنية بعد مناشدة وجهتها السعودية لبكين عقب الهجوم العسكري الخاطف الذي شنته الحركة المتحالفة مع إيران الأسبوع الماضي.



وذكرت المصادر أن السعودية لجأت إلى الصين طلبا للمساعدة بعد تقدم الحوثيين السريع على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وهي تحركات فاقمت الخطر الذي يحيق بصادرات النفط السعودية وحركة الشحن.



وأضافت أن الصين دعت علنا إلى ضبط النفس والحوار واستعادة أمن الملاحة، لكن رسالتها الخاصة تجاوزت التعليقات العلنية.



ولم تقدم المصادر المطلعة على المناقشات، والتي تحدثت بعد أن طلبت عدم نشر أسمائها، تفاصيل عن كيفية توصيل الرسالة أو ما إذا كانت قد نقلت خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين أمس الأربعاء.