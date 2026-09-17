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قتيل بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة في الطائف بالسعودية

أخبار دولية
2026-09-17 | 09:01
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قتيل بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة في الطائف بالسعودية
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قتيل بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة في الطائف بالسعودية

قُتل شخص وجُرح اثنان بسقوط شظايا نتجت من اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون الخميس في محافظة الطائف السعودية، شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي.
     
وقال الدفاع المدني على منصة "إكس": "سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات".

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