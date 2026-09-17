أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يزور بكين في 8 و9 تشرين الأول "لإعادة التوازن" في العلاقات
أخبار دولية
2026-09-17 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يزور بكين في 8 و9 تشرين الأول "لإعادة التوازن" في العلاقات
يزور مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفكوفيتش الصين في الثامن والتاسع من تشرين الأول، في إطار المناقشات الهادفة إلى "إعادة التوازن" في التبادل التجاري بينهما، وفق ما أفاد مصدر رسمي أوروبي.
وتُحمّل الدول السبع والعشرون في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما، والذي يناهز مليار يورو يوميا، بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. وأطلق الجانبان قبل أشهر حوارا هدفه السعي إلى حل هذه التباينات وديا.
أخبار دولية
الاتحاد
الأوروبي
تشرين
الأول
"لإعادة
التوازن"
العلاقات
التالي
وانغ يي وماركو روبيو بحثا الوضع في الشرق الأوسط
ترامب سيستقبل شي جينبينغ عند سلم الطائرة في لفتة نادرة من الرئيس الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-21
الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الاول 2023 :8915 شهيدا و 30543 جريحا
أخبار لبنان
2026-08-21
الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الاول 2023 :8915 شهيدا و 30543 جريحا
0
أخبار دولية
2026-07-30
الاتحاد الأوروبي يندد بالضربات الروسية "الكثيفة" على أوكرانيا و"انتهاك الأجواء البولندية"
أخبار دولية
2026-07-30
الاتحاد الأوروبي يندد بالضربات الروسية "الكثيفة" على أوكرانيا و"انتهاك الأجواء البولندية"
0
أخبار دولية
2026-08-17
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: الاتحاد الأوروبيّ يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا
أخبار دولية
2026-08-17
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: الاتحاد الأوروبيّ يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا
0
أخبار دولية
2026-09-16
فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2026-09-16
فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل ترفض تمديد مهمة اليونيفيل... وتتمسك بالبقاء في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل ترفض تمديد مهمة اليونيفيل... وتتمسك بالبقاء في لبنان
0
أخبار دولية
12:02
رويترز: تضرر 3 محطات ضخ بخط أنابيب شرق-غرب السعودي في هجوم الأسبوع الماضي
أخبار دولية
12:02
رويترز: تضرر 3 محطات ضخ بخط أنابيب شرق-غرب السعودي في هجوم الأسبوع الماضي
0
أخبار دولية
10:53
تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود
أخبار دولية
10:53
تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-09-12
خلّ التفاح لخسارة الوزن… حقيقة مثبتة أم مجرّد وهم شائع؟
صحة وتغذية
2026-09-12
خلّ التفاح لخسارة الوزن… حقيقة مثبتة أم مجرّد وهم شائع؟
0
خبر عاجل
11:50
الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: امل أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن التجاوب من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية
خبر عاجل
11:50
الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: امل أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن التجاوب من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
مصادرة وتوقيفات لأصحاب المولدات… والملتزمون يرفضون تعميم الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
مصادرة وتوقيفات لأصحاب المولدات… والملتزمون يرفضون تعميم الاتهام
0
أخبار لبنان
2026-09-07
الجيش الإسرائيلي ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين: سنواصل إزالة التهديدات ونبقى ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2026-09-07
الجيش الإسرائيلي ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين: سنواصل إزالة التهديدات ونبقى ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل ترفض تمديد مهمة اليونيفيل... وتتمسك بالبقاء في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل ترفض تمديد مهمة اليونيفيل... وتتمسك بالبقاء في لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 17-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 17-9-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
تقارير نشرة الاخبار
08:04
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
0
أخبار دولية
00:08
ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا
أخبار دولية
00:08
ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-16
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-16
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
2
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
3
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
4
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
5
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
6
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
7
خبر عاجل
04:20
لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية
خبر عاجل
04:20
لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية
8
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More