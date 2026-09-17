مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يزور بكين في 8 و9 تشرين الأول "لإعادة التوازن" في العلاقات

يزور مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفكوفيتش الصين في الثامن والتاسع من تشرين الأول، في إطار المناقشات الهادفة إلى "إعادة التوازن" في التبادل التجاري بينهما، وفق ما أفاد مصدر رسمي أوروبي.



وتُحمّل الدول السبع والعشرون في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما، والذي يناهز مليار يورو يوميا، بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. وأطلق الجانبان قبل أشهر حوارا هدفه السعي إلى حل هذه التباينات وديا.