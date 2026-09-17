ترامب سيستقبل شي جينبينغ عند سلم الطائرة في لفتة نادرة من الرئيس الأميركي

أفاد مسؤول أميركي بأن دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ عند سلم الطائرة لدى زيارته واشنطن الأسبوع المقبل، في لفتة نادرة من الرئيس الأميركي لنظيره الذي سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي سيشارك في مراسم استقبال شي في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، عند وصوله المرتقب قرابة الرابعة عصر الأربعاء المقبل (20,00 ت غ). ونادرا ما يستقبل ترامب المسؤولين الزائرين عند وصولهم، وينتظرهم في البيت الأبيض.



