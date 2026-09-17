تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود

أفاد مصدر دبلوماسي تركي وكالة فرانس برس بأن تركيا سلمت كلا من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود.



وتأتي الخطوة في أعقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، حيث تعرضت 25 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات منذ أواخر حزيران، وفق أرقام غرفة التجارة التركية.



وقال المصدر لفرانس برس "لقد تبادلنا مسودة اتفاق مع الروس والأوكرانيين بهدف إيجاد حل للهجمات في البحر الأسود".



وطرحت تركيا مرارا فكرة إحياء صيغة ممر الحبوب لحماية الملاحة في البحر الأسود، وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه سيناقش المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الثاني.



وأوضح المصدر الدبلوماسي التركي أن المقترح يحاكي "آلية ممر الحبوب"، وهو اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة عام 2022 لضمان مرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من دون التعرض لهجمات.



وقال المصدر الدبلوماسي "في هذه الآلية، هناك فجوة ربما تمتد لأربعة أو خمسة أميال، يتعين فيها على السفينة الأوكرانية مغادرة المياه الإقليمية والإبحار في المياه الدولية، وهذا هو الجزء المحفوف بالمخاطر".



وأضاف "لذلك فإن مقترحنا مستلهم أيضا من هذه الآلية".



وإلى جانب المسار المحاذي لساحلي رومانيا وبلغاريا، اقترح المسؤول مسارا آخر على طول الشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر الأسود بمحاذاة سواحل جورجيا وتركيا.



وقال المصدر "نريد استخدام المياه الإقليمية للدول المجاورة، بما في ذلك تركيا، وجورجيا إذا كانت مستعدة للمشاركة".





