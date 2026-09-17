رويترز: تضرر 3 محطات ضخ بخط أنابيب شرق-غرب السعودي في هجوم الأسبوع الماضي

أفادت ثلاثة مصادر وكالة رويترز بأن ثلاث محطات ضخ تخدم خط الأنابيب الحيوي شرق-غرب بالسعودية تضررت في هجوم الأسبوع الماضي، بزيادة محطة عن تقدير سابق للأضرار، مع عدم وضوح جدول زمني للإصلاح.