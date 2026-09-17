ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" نحو إقامة قاعدة عسكرية أميركية في بولندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق "تقدم كبير" نحو إقامة قاعدة عسكرية أميركية في بولندا، بعدما أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن حول هذه المسألة.



وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "بفضل القيادة الجريئة لصديقي كارول نافروتسكي، رئيس بولندا، يتم إحراز تقدم كبير نحو إقامة قاعدة للجيش الأميركي في بولندا".



وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسيتم الإعلان عن الموقع قريبا جدا".



