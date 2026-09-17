الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني على خلفية تصريحات لميرتس

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني للاحتجاج على "تصريحات غير لائقة" صدرت عن مسؤولين في برلين، في إشارة إلى المستشار فريدريش ميرتس.



عقب اجتماع مع ضيفه رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء، طالب ميرتس إيران برفع القيود التي فرضتها على مضيق هرمز، ووقف دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإنهاء "برنامجها النووي العسكري"، وهو البرنامج الذي دأبت طهران على تأكيد طابعه المدني.



وأعلنت الخارجية الإيرانية أنه تم استدعاء السفير أكسل فيلهلم ديتمان عقب "تصريحات غير لائقة أدلى بها مسؤولون ألمان كبار ضد إيران، فضلا عن بعض الممارسات التدخلية التي قامت بها السفارة الألمانية في طهران".



وفي خلال الاجتماع، رفض مدير إدارة أوروبا الغربية في الوزارة علي رضا يوسفي تصريحات ميرتس، "ونقل احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على النهج الألماني غير المبرر والهدّام تجاه القضايا المتعلقة بالمنطقة وإيران، مشددا على ضرورة تصحيح هذا النهج".



واتهم المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الأربعاء ميرتس بتقديم رواية "مشوهة عن عمد"، مذكرا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من شنتا الحرب على إيران، ومضيفا أن "ألمانيا أخفقت في إبداء حتى الحد الأدنى من الشجاعة الأخلاقية اللازمة لإدانة ذلك".



كانت الوزارة قد استدعت السفير الألماني في طهران عام 2025، على خلفية تصريحات أدلى بها ميرتس بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/يونيو من ذلك العام.



وكان المستشار وصف النزاع حينها بأنه "مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا"، معتبرا أن الحكومة الإيرانية "جلبت الموت والدمار للعالم".