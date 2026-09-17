الاتحاد الأوروبي يصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيصرف غدا الجمعة 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة.



وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس": "أجريت للتو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. غدا سنصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة".