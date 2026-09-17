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بولندا: روسيا تخطط لشن هجمات "هجينة" بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف

أخبار دولية
2026-09-17 | 16:22
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بولندا: روسيا تخطط لشن هجمات &quot;هجينة&quot; بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف
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بولندا: روسيا تخطط لشن هجمات "هجينة" بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف

ذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مستندا لمعلومات من أجهزة مخابرات لم يذكرها بالاسم، أن روسيا تخطط لشن هجمات "هجينة" بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول داعمة لأوكرانيا.

وقال أمام البرلمان "هذه الهجمات المحتملة ستكون، على حد تعبيرهم، 'عرضية' بطبيعتها، وتهدف إلى شل أو على الأقل إضعاف عزيمة دول حلف شمال الأطلسي على اللجوء إلى أحكام الحلف ذات الصلة في حالة تعرض دولة عضو للهجوم".

وتشتبه دول أوروبية في أن موسكو تقف وراء سلسلة أعمال تخريب وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف ممارسة الضغط على الحلفاء، ولا سيما ألمانيا، التي تساعد كييف في سعيها لمقاومة الغزو الروسي الشامل، وهو ما نفاه الكرملين بشدة.

ولم يتطرق توسك إلى جهاز المخابرات الذي حذر بشأن هذه العمليات. ولم ترد السفارة الروسية في وارسو حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت بولندا في وقت سابق إنها نشرت طائرات عسكرية عقب هجوم روسي في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن وارسو تعزز حماية مجالها الجوي. وكتب على منصة إكس "كثفنا أنشطة طائرات إف-16 والطائرات الهليكوبتر، ونحن بصدد العمل على تعزيز أنظمتنا للدفاع الجوي والاستجابة السريعة".

وأعلن توسك أنه سيجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الجمعة لبحث التعاون في إطار "تحالف الدفاع ضد الصواريخ الباليستية"، وهو يضم مجموعة من الدول الأوروبية التي تعمل على تطوير نظام دفاع جوي بالتعاون مع أوكرانيا، ليكون بديلا أقل تكلفة لنظام "باتريوت" الأمريكي الصنع.
 

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