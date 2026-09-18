الرئيس الكوري الجنوبي: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز... "لن يكون هناك أي تدخل في الحرب"

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز.وقال لي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي في سيول: "لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب. لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو".