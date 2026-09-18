أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الكوري الجنوبي: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز... "لن يكون هناك أي تدخل في الحرب"

أخبار دولية
2026-09-18 | 00:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الكوري الجنوبي: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز... &quot;لن يكون هناك أي تدخل في الحرب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الكوري الجنوبي: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز... "لن يكون هناك أي تدخل في الحرب"

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز.
     
وقال لي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي في سيول: "لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب. لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو".
     
 

أخبار دولية

لي جاي ميونغ

سيول

جيش

الحرب

مضيق هرمز

LBCI التالي
الولايات المتحدة تصدر حكما بالسجن 60 عاما على مدير سجن سابق في دمشق بتهمة التعذيب
الرئيس الكوري الجنوبي: من الواضح أن ترامب يريد الحوار مع بيونغ يانغ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-09

بيان للحرس الثوري الإيراني: ليس للأجانب أي مصلحة في مضيق هرمز ومغامرات أميركا وتدخلها في تحديد طرق الملاحة في المضيق لن تؤدي إلا إلى "رد إيراني ساحق"

LBCI
أخبار دولية
2026-09-09

رئيس كوبا يقول إن بلاده لن تكون "أبدا" مستعمرة بعد منشور لترامب يلمح لذلك

LBCI
أخبار دولية
2026-08-18

ترامب ينشر خريطة تصف مضيق هرمز بأنه "أرض أميركية جديدة"

LBCI
أخبار دولية
2026-08-07

بارو: فرنسا "لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية" في انتخاباتها الرئاسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:18

بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس

LBCI
أخبار دولية
00:32

الولايات المتحدة تصدر حكما بالسجن 60 عاما على مدير سجن سابق في دمشق بتهمة التعذيب

LBCI
أخبار دولية
00:21

الرئيس الكوري الجنوبي: من الواضح أن ترامب يريد الحوار مع بيونغ يانغ

LBCI
أخبار دولية
00:14

تحطم طائرة "إف-16" تابعة للجيش الأميركي في ميشيغن ونجاة طيارها بعد القفز منها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-11

رئيس بعثة اليونيفيل: القرار 1701 يظلّ بوصلتنا يوجه أعمالنا وقراراتنا والتزامنا بالسلام يوميًا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-28

وزارة الصحة: 7 شهداء و8 مصابين في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-08-16

حماس تقول إنها دعت "مجلس السلام" إلى "إلزام" إسرائيل بالقبول بخطة غزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-17

متري: لبنان طلب انعقاد جلسة خاصة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
عالم الطبخ
14:14

للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
أخبار لبنان
08:32

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أمن وقضاء
08:58

توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
أخبار لبنان
10:43

ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More