الرئيس الكوري الجنوبي: من الواضح أن ترامب يريد الحوار مع بيونغ يانغ

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أنه من الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد انقطاعه لسنوات.



وقال لي في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأزرق الرئاسي في سيول: "من الواضح أن الرئيس ترامب يريد الحوار، وأنا أيضا أحضّ الرئيس ترامب على الانخراط في الحوار" مع بيونغ يانغ.