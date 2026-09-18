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هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-09-18 | 04:08
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هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز، في ظل هجمات تشنها إيران في الممر المائي الإستراتيجي للحفاظ على سيطرتها عليه.
وذكرت الهيئة أن "مسؤول الأمن في إحدى السفن أفاد بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول، ما تسبب باندلاع حريق على متنها تم إخماده لاحقا"، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير.
أخبار دولية
إصابة
ناقلة نفط
مضيق هرمز
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