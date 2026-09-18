الفيليبين تؤكد أن سفينة لخفر السواحل الصينيين صدمت قاربا تابعا للحكومة في بحر الصين الجنوبي

أعلنت مانيلا أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين صدمت قاربا تابعا لإدارة الثروة السمكية الفيلبينية صباح اليوم، في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وقال متحدث باسم خفر السواحل الفيلبينيين إن السفينة الصينية "صدمت السفينة بي آر بي داتو ماغات سالامات أثناء قيامها بدورية بحرية لتوصيل وقود مدعوم لصيادينا".