روسيا تستدعي المبعوثة البريطانية بسبب إمدادات أسلحة إلى أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، داناي دولاكيا، لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته "زيادة إضافية" من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لندن، عبر إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، "تضع نفسها في موضع الشريك في الفظائع الدموية التي يرتكبها نظام كييف، والتي لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب وجرائم الحرب".



وتقول بريطانيا إنها تقف "كتفا إلى كتف" مع أوكرانيا، وإنها ملتزمة بتزويد كييف بالمعدات العسكرية التي تحتاجها.



ولا يوجد حاليا سفير روسي في بريطانيا، كما أن العلاقات بين البلدين في حالة سيئة للغاية.



وأثار رحيل السفير الروسي السابق، أندريه كيلين، في يوليو تموز تكهنات في وسائل الإعلام البريطانية بأن موسكو تعمل على خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب دور لندن كأحد أكبر الداعمين لأوكرانيا. ونفت روسيا هذا.