باكستان تؤكد "المضي الى أبعد مدى" في الدفاع عن السعودية

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده "ستمضي إلى أبعد مدى" في الدفاع عن حليفتها السعودية، في وقت تتعرض المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن.



وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع صحيفة "أراب نيوز" نُشرت الخميس: "سنمضي إلى أبعد مدى من أجل أمن الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية".



ووقّعت باكستان والسعودية وتركيا الشهر الماضي ما يُعرف باسم "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تُلزم الدول الثلاث بمبدأ الدفاع المتبادل في حال تعرّض أيٍّ منها لهجوم.



وجاءت هذه الاتفاقية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات الحوثيين في المنطقة.



وقال شودري: "باكستان تقف تماما إلى جانب المملكة العربية السعودية، دبلوماسيا وعسكريا على السواء".