ماكرون يعلن أنه سيدعو إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لملف الطاقة

أعلن إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة الى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة، بهدف إحراز تقدم على صعيد التنسيق بشأن مستويات المخزونات.وأوضح الرئيس الفرنسي، عقب اجتماع عقده في قصر الإليزيه مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة، أن هذا الاجتماع سيساهم في "تجنب التوترات غير الضرورية بين دول مجموعة السبع وشركائنا الرئيسيين"، وكذلك في "إعادة النظر في خيارات الإفراج المحتمل عن الاحتياطيات الاستراتيجية".