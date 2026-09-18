ماكرون: الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى "من دون رد"

أعلن إيمانويل ماكرون أن الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج.



وقال الرئيس الفرنسي إن "الهدف من هذه الهجمات هو ترهيبنا وتقويض جهود دعم الأوكرانيين. وستكون النتيجة عكس ذلك تماما"، مشيرا كمثال الى العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ الألماني هذا الصيف. وأضاف "لسنا خائفين لأننا ندرك أن أمننا، اليوم وغدا، على المحك في أوكرانيا".