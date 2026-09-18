الحوثيون يقولون إن السعودية شنّت 26 غارة على اليمن خلال الساعات ال24 الماضية

أعلن الحوثيون في اليمن أن مقاتلات سعودية شنّت 26 غارة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة استهدفت محافظة تعز في جنوب اليمن، في ظل تجدّد النزاع في البلاد.ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين عن المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع قوله "شنّ الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F15 (اف 15) أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظة تعز"، لافتا إلى أن إجمالي الغارات السعودية على اليمن هذا الأسبوع بلغ 300 غارة.