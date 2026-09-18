واشنطن بوست: عدد قتلى القوات الأمريكية بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاجون

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنه وزارة الدفاع (البنتاجون).



ونقلت الصحيفة ما أوردته عن ستة مسؤولين أميركيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاجون المتعلقة بحصر الخسائر البشرية.



وأفادت الصحيفة، نقلا عن خمسة من هؤلاء المسؤولين، بأن هناك 4 حالات لقتلى عسكريين على الأقل أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة للبنتاجون.