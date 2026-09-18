ترامب يعلن منع ثلاث وسائل إعلام أميركية من دخول البيت الأبيض

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيمنع ثلاث وسائل إعلام أميركية هي "سي ان ان" و"ام اس ناو" و"بوليتيكو"، من دخول البيت الأبيض.



وكتب عبر منصته تروث سوشال "يسرني أن أعلن أنه، وبمفعول فوري، أحظر قناتي الأخبار الكاذبة سي ان ان وام اس ناو... وبوليتيكو... من البيت الأبيض نتيجة +نشرهم+ الأخبار الزائفة بشكل متواصل".