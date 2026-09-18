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حصيلة قتلى الهجوم في وسط مالي الأسبوع الماضي تتجاوز 100 جنديا

أخبار دولية
2026-09-18 | 16:00
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حصيلة قتلى الهجوم في وسط مالي الأسبوع الماضي تتجاوز 100 جنديا
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حصيلة قتلى الهجوم في وسط مالي الأسبوع الماضي تتجاوز 100 جنديا

تضاعفت حصيلة القتلى جراء هجوم شنّه جهاديون على قاعدة في وسط مالي الأسبوع الماضي، لتتخطى 100 عسكري، بحسب ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني في مدينة موبتي "أسفر الهجوم عن مأساة غير مسبوقة، إذ قُتل أكثر من 100 عسكري، بينهم ضابطان". وأكد مسؤولون آخرون هذه الحصيلة.

وكانت مصادر أمنية ومحلية أفاد فرانس برس الاثنين بمقتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من "فليق إفريقيا" الروسي غير النظامي، بهجوم واسع النطاق على قاعدة رئيسية للجيش في وسط مالي، بدأ في 10 أيلول.

ورجّحت مصادر عدّة لفرانس برس في حينه أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.

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