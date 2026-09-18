الحكومة الألمانية تقر تخفيضات على أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الألمانية عن تدابير لتخفيض أسعار الوقود، وذلك قبل يومين من انتخابات محلية في ولايتين.



وتنصّ هذه التدابير على تخفيضات ضريبية على سعر الوقود تسري اعتبارا من الأوّل من تشرين الأول وحتّى نهاية العام، بحسب بيان صدر عن الحكومة.



ومن المرتقب أيضا أن "تجري الحكومة الألمانية محادثات مع قطاع صناعة النفط بهدف اعتماد سقف لسعر الوقود على غرار لوكسمبورغ أو بلجيكا في مهلة أقصاها الأول من كانون الثاني 2027".