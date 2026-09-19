ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أميركية "دائمة" على غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده "سيطرة دائمة" على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأميركية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وكل الاحتياجات الأخرى في غرينلاند".



وأضاف: "من الآن فصاعدا، لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق، أو أن يكون له وجود عسكري فيها، أو القيام باستثمارات حساسة هناك، من دون الحصول على موافقتنا الخطية الصريحة".

من جهتها، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أنه من المتوقع أن تبرم غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل لتعزيز الأمن في منطقتي القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.



وقالت فريدريكسن في بيان: "يسرني أن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق جيد لغرينلاند ومملكة الدنمارك والولايات المتحدة"، مشيرة الى أنه سيتم توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اعتبرت أن الاتفاق "مفيد لحلف الناتو وأوروبا". وقالت: "الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي".