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"سي ان ان" تعتبر منع ترامب وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض "اعتداء غير قانوني" على حرية الصحافة
أخبار دولية
2026-09-19 | 01:11
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"سي ان ان" تعتبر منع ترامب وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض "اعتداء غير قانوني" على حرية الصحافة
اعتبرت شبكة "سي ان ان" أن مخطط الرئيس دونالد ترامب لمنع مراسليها ومراسلي مؤسستين إعلاميتين أخريين من دخول البيت الأبيض بمثابة "اعتداء غير قانوني" على حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وأفادت الشبكة بأن تغطيتها كانت "منصفة ودقيقة" وتحظى بالحماية بموجب الدستور الأميركي، معتبرة أن فرض حظر عليها "سيشكل اعتداء غير قانوني على هذا الحق الأساسي المحمي دستوريا".
أخبار دولية
سي ان ان
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