ترامب سيلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



وأوضح والتز أنه سيكون أشبه بلقاء غير رسمي منه باجتماع ثنائي رسمي مكتمل الأركان.