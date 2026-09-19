رئيسة وزراء الدنمارك: الاتفاق مع الولايات المتحدة "مفيد للناتو ولأوروبا"

اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن الاتفاق الذي توصلت له بلادها والولايات المتحدة ويمنح واشنطن السيطرة على أمن غرينلاند، "مفيد لحلف الناتو وأوروبا".



وقالت: "الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي".