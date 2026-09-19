سول تؤكد لواشنطن عزمها المساهمة في استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة وجدد تأكيد استعداد سول للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.



وكان تشو قد توجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع روبيو وأعضاء في الكونغرس الأميركي.