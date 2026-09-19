الخارجية الأميركية توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على صفقة أسلحة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا تهدف إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.