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الخارجية الأميركية توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي

أخبار دولية
2026-09-19 | 01:58
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الخارجية الأميركية توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي
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الخارجية الأميركية توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على صفقة أسلحة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا تهدف إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.

أخبار دولية

الخارجية الأميركية

صفقة

أوكرانيا

الدفاع الجوي

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