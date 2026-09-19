بروكسل تناشد واشنطن مراجعة رفضها منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا اياها إلى مراجعة هذا القرار.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني: "في ضوء اتفاقياتها مع الأمم المتحدة والتزاماتها كدولة مضيفة، ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار".

