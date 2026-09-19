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بولندا تبدأ عمليات جوية وقائية وسط ضربات روسية على أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-19 | 03:45
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بولندا تبدأ عمليات جوية وقائية وسط ضربات روسية على أوكرانيا
أعلن الجيش البولندي في منشور على إكس، أن بولندا بدأت اليوم عمليات جوية عسكرية وقائية لحماية مجالها الجوي، في ظل الضربات الروسية على أوكرانيا.
وذكر الجيش أنه أعلن حالة التأهب لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار.
أخبار دولية
بولندا
عمليات جوية
ضربات روسية
أوكرانيا
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