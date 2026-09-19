تعرض نظام التصويت في موسكو لهجوم إلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية الروسية قولها إن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.



ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، قالت إيلا بامفيلوفا إن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعا بنجاح.



وبدأ الروس التصويت أمس الجمعة في انتخابات برلمانية تستمر ثلاثة أيام.