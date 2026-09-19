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قوى الأمن السورية توقف مسؤولا في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها
أخبار دولية
2026-09-19 | 05:02
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قوى الأمن السورية توقف مسؤولا في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها
أعلنت قوات الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على وليد الفلاح، أحد أبرز متزعمي الخلية المتورطة في استشهاد 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين" بريف درعا.
وقتل عناصر الأمن الثلاثة في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أعلنت السلطات الخميس الماضي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وأوقفت قوات الأمن لاحقا خمسة أشخاص، وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن العملية أتاحت "تفكيك خلايا إجرامية وأخرى مرتبطة بتنظيم داعش كانت تنسق في ما بينها".
أخبار دولية
سوريا
درعا
قوى الأمن
تنظيم الدولة الاسلامية
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