اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض

اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض، وفق مراسل وكالة فرانس برس، بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.



وأفاد المراسل بأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي شب في الخزان الذي يحمل شعار الشركة النفطية السعودية.