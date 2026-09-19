تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض

شوهد دخان متصاعد قرب مطار الرياض، وفق ما أفادت مقيمة في العاصمة السعودية وزوجها وكالة فرانس برس، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في المدينة منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن.



وقالت المقيمة: "رأينا دخانا أسود وألسنة نيران باتجاه المطار".

ووفق موقع "فلايت رادار 24" المتخصص بتتبع حركة الطيران، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات، مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها.



وأدرج الموقع المطار ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب، ما يعني أنه يشهد "اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات عدة".