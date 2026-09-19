48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في جنوب اليمن

قُتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت السبت مصادر عسكرية من الجانبين.وأعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتلي الحركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز في جنوب البلاد.