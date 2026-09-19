ترامب يوقع قانونا يجيز فرض عقوبات جديدة واسعة على روسيا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام.وتسعى واشنطن لإحياء المفاوضات لإنهاء النزاع، رغم انشغالها إلى حد كبير بالحرب ضد إيران التي تستنزف أيضا جزءا من ذخيرتها، فيما تكثّف روسيا هجماتها على أوكرانيا.ويستهدف التشريع الذي أقرّه الكونغرس هذا الأسبوع، قطاعَي الطاقة والدفاع في روسيا، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين. وهو أول خطوة كبيرة يتخذها الكونغرس حيال روسيا منذ تولي ترامب ولايته الثانية.كما يستهدف ما يُعرف بأسطول الظل، أي ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيّين، بما قد يشمل الصين والهند.ويستهدف مشروع القانون أيضا الشركات والجهات الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، كما يوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.ويهدف التشريع لتعزيز جهود تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها موسكو للاستمرار في الحرب.لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية أثارت انقساما غير معتاد بين الديموقراطيين الذين يدعم معظمهم أوكرانيا، غير أنهم قاوموا منح ترامب صلاحيات أوسع في مجال التجارة.وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التشريع الأربعاء بأغلبية 262 صوتا مقابل 159.