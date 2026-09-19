الحوثيون يعلنون مهاجمة "أهداف حساسة" في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع

أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم هاجموا "أهدافا حساسة" في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية واشتعال خزان وقود قرب مطار الرياض، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على تلغرام إن قواته "نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع"، متهما السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية باستهداف العاصمة صنعاء.