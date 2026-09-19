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تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي

أخبار دولية
2026-09-19 | 14:51
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تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي
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تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انه ربما يكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق دفاعي ثلاثي جرى توقيعه مع باكستان.

وأضاف فيدان لقناة (إن.تي.في) أن من غير المقبول جعل السعودية طرفا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إذ لا رغبة لديها في الانخراط فيها.

وتابع دون الخوض في تفاصيل، أن مقترحات لإنهاء القتال نُقلت إلى جميع الأطراف.

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