أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها

أخبار دولية
2026-09-19 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن خطة لإنشاء &quot;قوة ذكاء اصطناعي&quot; وتعيين مسؤول لها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت إنه سينشئ "قوة للذكاء الاصطناعي" للإشراف على تنظيم القطاع وإنه سيعين "مسؤولا" عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

وأضاف ترامب على منصة تروث سوشال "لن نعوق أو نكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال... على العكس، سنفخر بها وندعمها ونطورها... لكننا سننظر أيضا في الأوجه السلبية، ويمكننا القيام بذلك بسهولة بالغة من خلال نظام العدالة الجنائية والمدنية الموجود لدينا بالفعل".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وكتب ترامب في منشور قبل أيام أن هناك "مؤامرة خبيثة" تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ورفض الدعوات المطالبة بوضع قواعد اتحادية جديدة للذكاء الاصطناعي معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلا إلى رئيس قوي لتنظيم هذا القطاع.

أخبار دولية

لإنشاء

اصطناعي"

وتعيين

مسؤول

تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-15

"أوبن إيه آي" تعلن العمل مع "أنثروبيك" و"غوغل" على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2026-07-08

"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6

LBCI
أخبار دولية
2026-09-15

ترامب يندد بـ"مؤامرة خبيثة" بحق الذكاء الاصطناعي تصب في مصلحة الصين

LBCI
أخبار دولية
2026-09-14

ترامب يندد بـ"مؤامرة خبيثة" بحق الذكاء الاصطناعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:51

تركيا: سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاق دفاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال

LBCI
أخبار دولية
13:27

الحوثيون يعلنون مهاجمة "أهداف حساسة" في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-16

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحا في 10 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الشيخ نعيم قاسم: نطلب من الحكومة أن تتوقف عن التنازلات المجانية فهذا يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

انتهاء اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسية ونظيره الإسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-24

نواف سلام: دور الميكانيزم لم ينتهي ونحن متمسكون به وعندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

من هدير المحركات إلى دويّ السلة... نادي السيارات والسياحة في أجواء رياضية مميزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

LBCI
عالم الطبخ
13:35

وصفة غريبة وسريعة: نيوكي شيش برك مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعثة أوروبية تُربك بيروت.. وأميركا تتحفّظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:40

بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:20

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

LBCI
أمن وقضاء
04:08

تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:59

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور

LBCI
منوعات
05:20

تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:34

تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
اسرار
00:08

أسرار الصحف 19-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More