ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت إنه سينشئ "قوة للذكاء الاصطناعي" للإشراف على تنظيم القطاع وإنه سيعين "مسؤولا" عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.



وأضاف ترامب على منصة تروث سوشال "لن نعوق أو نكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال... على العكس، سنفخر بها وندعمها ونطورها... لكننا سننظر أيضا في الأوجه السلبية، ويمكننا القيام بذلك بسهولة بالغة من خلال نظام العدالة الجنائية والمدنية الموجود لدينا بالفعل".



ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.



وكتب ترامب في منشور قبل أيام أن هناك "مؤامرة خبيثة" تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ورفض الدعوات المطالبة بوضع قواعد اتحادية جديدة للذكاء الاصطناعي معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلا إلى رئيس قوي لتنظيم هذا القطاع.