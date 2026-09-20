أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيسة فنزويلا الموقتة توقع اتفاقا مع توتال إنرجيز
أخبار دولية
2026-09-20 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيسة فنزويلا الموقتة توقع اتفاقا مع توتال إنرجيز
ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة فنزويلا الموقتة ديلسي رودريجيز وقعت يوم السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنرجيز.
والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني الماضي.
ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع توتال إنرجيز.
أخبار دولية
فنزويلا
الموقتة
اتفاقا
توتال
إنرجيز
التالي
أميركا تقول إنها قتلت 4 في غارة على سفينة في منطقة الكاريبي
ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-24
رئيس توتال إنرجيز: نربح من نقل النفط المباع بخصومات عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-24
رئيس توتال إنرجيز: نربح من نقل النفط المباع بخصومات عبر مضيق هرمز
0
أخبار دولية
2026-07-03
رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين
أخبار دولية
2026-07-03
رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين
0
آخر الأخبار
2026-06-26
رئيسة فنزويلا الموقتة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 589 قتيلا و2980 جريحا
آخر الأخبار
2026-06-26
رئيسة فنزويلا الموقتة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 589 قتيلا و2980 جريحا
0
آخر الأخبار
2026-06-25
رئيسة فنزويلا الموقتة: 164 قتيلا على الأقل جراء الزلازلين
آخر الأخبار
2026-06-25
رئيسة فنزويلا الموقتة: 164 قتيلا على الأقل جراء الزلازلين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:33
رئيس بلدية موسكو يندد بهجوم ضخم بالمسيرات يهدف إلى "بلبلة الانتخابات" الروسية
أخبار دولية
01:33
رئيس بلدية موسكو يندد بهجوم ضخم بالمسيرات يهدف إلى "بلبلة الانتخابات" الروسية
0
أخبار دولية
01:07
هجوم بمئات المسيرات على موسكو يوقع قتيلين ويلحق أضرارا بمصفاة نفط
أخبار دولية
01:07
هجوم بمئات المسيرات على موسكو يوقع قتيلين ويلحق أضرارا بمصفاة نفط
0
أخبار دولية
00:53
العراق يبدأ محاكمة ستة فرنسيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:53
العراق يبدأ محاكمة ستة فرنسيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
00:48
سوريا تعلن توقيف ضابط كبير سابق قاد هجمات ضد مناطق المعارضة
أخبار دولية
00:48
سوريا تعلن توقيف ضابط كبير سابق قاد هجمات ضد مناطق المعارضة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-29
سلسلة لقاءات وزارية ونقابية للرئيس عون
أخبار لبنان
2026-07-29
سلسلة لقاءات وزارية ونقابية للرئيس عون
0
آخر الأخبار
2026-09-07
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد إذا اتخذت الهيئة المعنية بالرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضدها
آخر الأخبار
2026-09-07
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد إذا اتخذت الهيئة المعنية بالرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضدها
0
آخر الأخبار
2026-03-09
طوارئ الصحة في حصيلة اولية للغارة على طير دبا: ٣ شهداء و١٥ جريحا ورفع الانقاض مستمر
آخر الأخبار
2026-03-09
طوارئ الصحة في حصيلة اولية للغارة على طير دبا: ٣ شهداء و١٥ جريحا ورفع الانقاض مستمر
0
آخر الأخبار
2026-01-12
التحكم المروري: نظرا للاحوال الجوية العاصفة المتوقع ارتفاع حدتها لاحقا يطلب من السائقين عدم سلوك الطرقات الجبلية قبل الاستسفار عن حالة الطريق حرصا على السلامة العامة
آخر الأخبار
2026-01-12
التحكم المروري: نظرا للاحوال الجوية العاصفة المتوقع ارتفاع حدتها لاحقا يطلب من السائقين عدم سلوك الطرقات الجبلية قبل الاستسفار عن حالة الطريق حرصا على السلامة العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:47
من هدير المحركات إلى دويّ السلة... نادي السيارات والسياحة في أجواء رياضية مميزة
رياضة
13:47
من هدير المحركات إلى دويّ السلة... نادي السيارات والسياحة في أجواء رياضية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟
0
عالم الطبخ
13:35
وصفة غريبة وسريعة: نيوكي شيش برك مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
13:35
وصفة غريبة وسريعة: نيوكي شيش برك مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعثة أوروبية تُربك بيروت.. وأميركا تتحفّظ
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعثة أوروبية تُربك بيروت.. وأميركا تتحفّظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:40
بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)
فنّ
04:40
بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)
2
حال الطقس
2026-09-19
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
حال الطقس
2026-09-19
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
3
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
4
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
5
منوعات
05:20
تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)
منوعات
05:20
تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟
7
أخبار دولية
07:34
تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض
أخبار دولية
07:34
تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض
8
منوعات
07:02
هربًا من زوج المرأة… رجل يسقط من نافذة أثناء محاولته الهرب (فيديو)
منوعات
07:02
هربًا من زوج المرأة… رجل يسقط من نافذة أثناء محاولته الهرب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More