رئيسة فنزويلا الموقتة توقع اتفاقا مع توتال إنرجيز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة فنزويلا الموقتة ديلسي رودريجيز وقعت يوم السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنرجيز.



والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني الماضي.



ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع توتال إنرجيز.