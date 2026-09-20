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واشنطن تخشى "تصعيدا سريعا" في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين الرياض

أخبار دولية
2026-09-20 | 02:57
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واشنطن تخشى &quot;تصعيدا سريعا&quot; في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين الرياض
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واشنطن تخشى "تصعيدا سريعا" في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين الرياض

حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث "تصعيد سريع" في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية، بعد استهداف المتمردين المدعومين من إيران العاصمة الرياض لأول مرة منذ أشهر.

وقطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع التي كان من المقرر أن يقضيها في كامب ديفيد، ليعود مساء السبت إلى واشنطن.

ولم يعط البيت الأبيض أي تبرير لهذا التغيير في البرنامج، لكنه جاء في وقت تواجه السعودية في الأيام الأخيرة هجمات متزايدة من الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن المجاور ويقاتلون القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية الرعايا الموجودين في الشرق الأوسط من "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، مضيفة أن "الحوثيين المدعومين من إيران شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية".

وتابعت وزارة الخارجية أنه "من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة"، محذرة "الأميركيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها".

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