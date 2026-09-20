مقتل امرأة و3 أطفال في هجوم روسي على منطقة العاصمة الأوكرانية

أعلنت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف أن عدد القتلى جراء هجوم روسي خلال الليل على المنطقة ارتفع إلى أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن أما وطفليها اللذين يبلغان من العمر ثلاث سنوات قتلوا في منطقة كييف عندما استهدف هجوم بطائرات مسيرة روسية منزلا خاصا.

وقال تيمور تكاتشينكو حاكم منطقة كييف إن فتاة توفيت في المستشفى بعد هجوم منفصل بطائرات مسيرة في منطقة أخرى.

وأضاف تكاتشينكو أن المنطقة تعرضت لهجمات معادية استمرت لأكثر من 24 ساعة، وألحقت أضرارا بما مجموعه 31 موقعا في خمس مناطق.

وأشار إلى أن منطقة فاستيف الواقعة في جنوب غرب كييف تكبدت أكبر قدر من الأضرار، إذ تضرر 24 موقعا فيها، بما في ذلك منازل ومبان صناعية وخدمية وساحة منشأة زراعية ومركبات.