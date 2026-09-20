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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل مدير "سي آي إيه" في القاهرة مع تصاعد العنف في المنطقة

أخبار دولية
2026-09-20 | 07:32
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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل مدير &quot;سي آي إيه&quot; في القاهرة مع تصاعد العنف في المنطقة
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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل مدير "سي آي إيه" في القاهرة مع تصاعد العنف في المنطقة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف في القاهرة، في زيارة نادرة خُصّصت لبحث التوترات في الشرق الأوسط في ظل تحذيرات أميركية من احتمال حدوث تصعيد سريع.

وتناول اللقاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، والحرب في غزة وحرب السودان والتوتر في الصومال.

وشدد السيسي خلال اللقاء على أهمية "تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية" بحسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية.

ودعا الرئيس المصري إلى "التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية" بحسب البيان.

وناقش السيسي وراتكليف كذلك آثار الحرب في الشرق الأوسط التي امتدت إلى دول الخليج في حين يصعّد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم ضد السعودية.

وحذرت واشنطن السبت من احتمال حدوث "تصعيد سريع" في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين العاصمة السعودية لأول مرة منذ أشهر.

وكان الرئيس المصري استقبل في القاهرة الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الزعيمان خلال الزيارة ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر في ظل سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب.

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