أربعة قتلى على الأقل بينهم ثلاثة أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم روسي على منطقة كييف، بحسب ما أفادت السلطات الأوكرانية الأحد.



وأكد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، أن الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت ألحق أيضا أضرارا بـ31 موقعا، تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية.



وتابع في منشور عبر "تلغرام" "تسبب الهجوم الذي شنه العدو بمقتل طفل في مقاطعة فيشهورود بعدما كان قد نُقل إلى المستشفى"، مردفا "ارتفع عدد القتلى في منطقة كييف إلى أربعة، هم ثلاثة أطفال وامرأة".



واستهدفت الضربات الروسية كذلك سككا حديدية في وسط أوكرانيا الأحد، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة السبت على أحد الأديرة عن مقتل كاهن وإصابة أربعة أشخاص آخرين، بحسب السلطات المحلية.



في الجانب المقابل، أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم "ضخم" بطائرات مسيرة.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الأحد إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ يوم السبت أكثر من 1600 مسيرة، من بينها "450 كانت متجهة نحو موسكو".



وألحق الهجوم الأوكراني أضرارا بمصفاة نفط مهمة وبعدد من المباني السكنية.



واعتبر سوبيانين أن الهجوم الأوكراني "غير المسبوق" يهدف إلى "إحداث بلبلة" في الانتخابات التشريعية التي دخلت يومها الثالث والأخير في البلاد.



وقُتل شخصان، أحدهما عضو في لجنة انتخابية، في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خيرسون، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف حافلة، بحسب السلطات المحلية.